Portes ouvertes à la pépinière Les Rameaux Fruitiers Dornecy

Informations pratiques

Dornecy

Portes ouvertes à la pépinière

Les Rameaux Fruitiers 3 Route de Lormes Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Réservez vos arbres fruitiers et petits fruits pour cet hiver. Profitez de nos conseils pour vos projets de plantation. Visite organisées de la pépinière à 11h et à 15h. Entrée libre .

Les Rameaux Fruitiers 3 Route de Lormes Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 39 13 80

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English : Portes ouvertes à la pépinière

L’événement Portes ouvertes à la pépinière Dornecy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Clamecy Haut Nivernais