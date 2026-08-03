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3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy Place du Champ de Foire Dornecy

dimanche 13 septembre 2026 · Place du Champ de Foire · Dornecy

3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy Place du Champ de Foire Dornecy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Place du Champ de Foire
Adresse
Champ de foire
Ville
58530 Dornecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Dornecy

3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy

Place du Champ de Foire Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Repas de la société de chasse des bois avec au menu 2 entrées, cochon de lait à la broche, flageolets et pommes de terre, fromage, dessert Buffet/buvette Animations diverses Réservation jusqu’au 5 septembre Venez nombreux !   .

Place du Champ de Foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 52 40 11 

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English : 3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy

L’événement 3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy Dornecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais

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