3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy Place du Champ de Foire Dornecy
dimanche 13 septembre 2026 · Place du Champ de Foire · Dornecy
Informations pratiques
Dornecy
3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy
Place du Champ de Foire Champ de foire Dornecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Repas de la société de chasse des bois avec au menu 2 entrées, cochon de lait à la broche, flageolets et pommes de terre, fromage, dessert Buffet/buvette Animations diverses Réservation jusqu’au 5 septembre Venez nombreux ! .
Place du Champ de Foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 52 40 11
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English : 3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy
L’événement 3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy Dornecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais
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