3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy Place du Champ de Foire Dornecy

dimanche 13 septembre 2026 · Place du Champ de Foire · Dornecy

Informations pratiques

Dornecy

3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy

Place du Champ de Foire Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Repas de la société de chasse des bois avec au menu 2 entrées, cochon de lait à la broche, flageolets et pommes de terre, fromage, dessert Buffet/buvette Animations diverses Réservation jusqu’au 5 septembre Venez nombreux ! .

Place du Champ de Foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 52 40 11

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English : 3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy

L’événement 3ème repas champêtre de la société de chasse des bois de Dornecy Dornecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais