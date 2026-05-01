La Chapelle-aux-Naux

Portes ouvertes à la Pépinière

2 Rue de l’Aunay La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

PORTES-OUVERTES à la pépi’ samedi 16 mai (14h-18h) et dimanche 17 mai (10h-18h).

Avec un marché paysan et artisanal et des visites guidées gratuites à 16h samedi et dimanche.

Créée par Cédric Godbert, horticulteur, maraîcher et semencier, la pépinière Les jardins de la levée vous accueille

PORTES-OUVERTES à la pépi’ samedi 16 mai (14h-18h) et dimanche 17 mai (10h-18h).

Avec un marché paysan et artisanal et des visites guidées gratuites à 16h samedi et dimanche.

Créée par Cédric Godbert, horticulteur, maraîcher et semencier, la pépinière Les jardins de la levée vous accueille au printemps à la Chapelle-aux-Naux en Indre-et-Loire, pour la vente de plants potagers bio, de plantes aromatiques, médicinales, condimentaires, perpétuelles, utiles, odorantes, curieuses, compagnes… annuelles, bisannuelles et vivaces. .

2 Rue de l’Aunay La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 70 87 36 ced.godbert@no-log.org

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English :

OPEN HOUSE at la pépi’ Saturday, May 16 (2-6pm) and Sunday, May 17 (10am-6pm).

With a farmers’ and crafts market and free guided tours at 4pm on Saturday and Sunday.

Created by Cédric Godbert, horticulturist, market gardener and seed grower, Les jardins de la levée nursery welcomes you to

L’événement Portes ouvertes à la Pépinière La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme