Portes ouvertes à la Pépinière La Chapelle-aux-Naux
Portes ouvertes à la Pépinière La Chapelle-aux-Naux samedi 16 mai 2026.
La Chapelle-aux-Naux
Portes ouvertes à la Pépinière
2 Rue de l’Aunay La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
PORTES-OUVERTES à la pépi’ samedi 16 mai (14h-18h) et dimanche 17 mai (10h-18h).
Avec un marché paysan et artisanal et des visites guidées gratuites à 16h samedi et dimanche.
Créée par Cédric Godbert, horticulteur, maraîcher et semencier, la pépinière Les jardins de la levée vous accueille
PORTES-OUVERTES à la pépi’ samedi 16 mai (14h-18h) et dimanche 17 mai (10h-18h).
Avec un marché paysan et artisanal et des visites guidées gratuites à 16h samedi et dimanche.
Créée par Cédric Godbert, horticulteur, maraîcher et semencier, la pépinière Les jardins de la levée vous accueille au printemps à la Chapelle-aux-Naux en Indre-et-Loire, pour la vente de plants potagers bio, de plantes aromatiques, médicinales, condimentaires, perpétuelles, utiles, odorantes, curieuses, compagnes… annuelles, bisannuelles et vivaces. .
2 Rue de l’Aunay La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 70 87 36 ced.godbert@no-log.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
OPEN HOUSE at la pépi’ Saturday, May 16 (2-6pm) and Sunday, May 17 (10am-6pm).
With a farmers’ and crafts market and free guided tours at 4pm on Saturday and Sunday.
Created by Cédric Godbert, horticulturist, market gardener and seed grower, Les jardins de la levée nursery welcomes you to
L’événement Portes ouvertes à la Pépinière La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme