Portes ouvertes à l’Eden Saules Saint-Groux
Portes ouvertes à l’Eden Saules Saint-Groux vendredi 22 mai 2026.
Saint-Groux
Portes ouvertes à l’Eden Saules
1 rue du préau Saint-Groux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez découvrir le Domaine L’Eden Saules et passer de merveilleux moment avec nous, en musique !
On ouvre grand les portes de L’Eden Saules… et on serait ravis de vous y recevoir !
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1 rue du préau Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Come and discover Domaine L’Eden Saules and spend some wonderful time with us, in music!
We’d be delighted to welcome you to L’Eden Saules!
L’événement Portes ouvertes à l’Eden Saules Saint-Groux a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente