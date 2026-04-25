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Portes ouvertes à l’Eden Saules Saint-Groux

Portes ouvertes à l’Eden Saules Saint-Groux vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 1 rue du préau

Ville : 16230 Saint-Groux

Département : Charente

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Groux

Portes ouvertes à l’Eden Saules

1 rue du préau Saint-Groux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Venez découvrir le Domaine L’Eden Saules et passer de merveilleux moment avec nous, en musique !
On ouvre grand les portes de L’Eden Saules… et on serait ravis de vous y recevoir !
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1 rue du préau Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Come and discover Domaine L’Eden Saules and spend some wonderful time with us, in music!
We’d be delighted to welcome you to L’Eden Saules!

L’événement Portes ouvertes à l’Eden Saules Saint-Groux a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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