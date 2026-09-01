Portes ouvertes à l’Etrier moulinois L’Étrier moulinois Bressolles
dimanche 13 septembre 2026 · L'Étrier moulinois · Bressolles
Informations pratiques
Bressolles
Portes ouvertes à l’Etrier moulinois
L’Étrier moulinois 3 route des Billauds Bressolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Découverte du plaisir de l’équitation avec animations, jeux pour adultes et enfants.
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L’Étrier moulinois 3 route des Billauds Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 18 00 langlois-frederic@orange.fr
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English :
Discover the joy of horseback riding with activities and games for adults and children.
L’événement Portes ouvertes à l’Etrier moulinois Bressolles a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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