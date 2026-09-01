Portes ouvertes à l’Etrier moulinois L’Étrier moulinois Bressolles

Informations pratiques

Bressolles

Portes ouvertes à l’Etrier moulinois

L’Étrier moulinois 3 route des Billauds Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Découverte du plaisir de l’équitation avec animations, jeux pour adultes et enfants.

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L’Étrier moulinois 3 route des Billauds Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 18 00 langlois-frederic@orange.fr

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English :

Discover the joy of horseback riding with activities and games for adults and children.

L’événement Portes ouvertes à l’Etrier moulinois Bressolles a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région