UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bressolles

Portes ouvertes à l’Etrier moulinois L’Étrier moulinois Bressolles

dimanche 13 septembre 2026 · L'Étrier moulinois · Bressolles

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
L'Étrier moulinois
Adresse
3 route des Billauds
Ville
03000 Bressolles
Département
Allier
Tarif

Bressolles

Portes ouvertes à l’Etrier moulinois

L’Étrier moulinois 3 route des Billauds Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Découverte du plaisir de l’équitation avec animations, jeux pour adultes et enfants.
  .

L’Étrier moulinois 3 route des Billauds Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 18 00  langlois-frederic@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the joy of horseback riding with activities and games for adults and children.

L’événement Portes ouvertes à l’Etrier moulinois Bressolles a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Bressolles (Allier)