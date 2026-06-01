Portes Ouvertes à Tous Granville
Portes Ouvertes à Tous Granville mercredi 24 juin 2026.
Granville
Portes Ouvertes à Tous
1301 route de Vaudroulin Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Portes Ouvertes à Tous à l’Ecole Intercommunale de GRANVILLE.
9h30 12h00 rencontre avec les professeurs et essais d’instruments
14h00 19h00 concerts en continu .
1301 route de Vaudroulin Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
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English : Portes Ouvertes à Tous
L’événement Portes Ouvertes à Tous Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par CD50 Culture
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