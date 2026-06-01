Granville

Portes Ouvertes à Tous

1301 route de Vaudroulin Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Portes Ouvertes à Tous à l’Ecole Intercommunale de GRANVILLE.

9h30 12h00 rencontre avec les professeurs et essais d’instruments

14h00 19h00 concerts en continu .

1301 route de Vaudroulin Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr

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English : Portes Ouvertes à Tous

L’événement Portes Ouvertes à Tous Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par CD50 Culture