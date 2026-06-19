Granville

Guinguette paysanne

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 17:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Soirée à la ferme à l’occasion d’une nouvelle guinguette paysanne dès 17h marché de producteurs, visite de la ferme avec la traite des chèvres.

A partir de 19h repas, concert et buvette. La popote ambulante vous prépare un repas bio et local (sur réservation).

En concert, nous recevons les Rabalouchka groupe de rock Normand.

Accès gratuit Chapeau pour les artistes Repas sur réservation. .

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

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English : Guinguette paysanne

L’événement Guinguette paysanne Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer