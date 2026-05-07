Tournoi de pétanque Boulodrome de Granville Granville

Granville

Tournoi de pétanque

Boulodrome de Granville 107 Rue du Vallon d’Hacqueville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association des Pourkoipetit organise son tournoi de pétanque le 20 juin 2026 dans une ambiance conviviale et festive.

Ouvert à tous, amateurs comme passionnés, ce rendez-vous est l’occasion de partager un moment de détente, de compétition amicale et de bonne humeur. Restauration et buvette sur place. .

Boulodrome de Granville 107 Rue du Vallon d’Hacqueville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 46 62 13 41 pourkoipetit@gmail.com

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer