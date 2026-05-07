Tournoi de pétanque Boulodrome de Granville Granville
Tournoi de pétanque Boulodrome de Granville Granville samedi 20 juin 2026.
Granville
Tournoi de pétanque
Boulodrome de Granville 107 Rue du Vallon d’Hacqueville Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association des Pourkoipetit organise son tournoi de pétanque le 20 juin 2026 dans une ambiance conviviale et festive.
Ouvert à tous, amateurs comme passionnés, ce rendez-vous est l’occasion de partager un moment de détente, de compétition amicale et de bonne humeur. Restauration et buvette sur place. .
Boulodrome de Granville 107 Rue du Vallon d’Hacqueville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 46 62 13 41 pourkoipetit@gmail.com
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English : Tournoi de pétanque
L’événement Tournoi de pétanque Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer
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