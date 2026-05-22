Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz Bar le BARiolé Granville

Granville

Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz

Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la musique les Mojos joueront le meilleur du blues et du jazz devant le BARiolé laissez-vous emporter ! .

Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64

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English : Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz

L’événement Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer