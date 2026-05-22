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Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz Bar le BARiolé Granville

Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz Bar le BARiolé Granville

Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz Bar le BARiolé Granville samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bar le BARiolé

Adresse : 26 Rue Saint-Sauveur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Granville

Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz

Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :
2026-06-20

La Fête de la musique les Mojos joueront le meilleur du blues et du jazz devant le BARiolé laissez-vous emporter !   .

Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 

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English : Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz

L’événement Fête de la musique le Mojo´s Blues and Jazz Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

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