Sorigny

Portes ouvertes Aérodrome de Sorigny

Lieu-dit Les Gagneraies Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le jeudi 28 juin 2026 à partir de 10h à l’Aérodrome de Sorigny, dans le cadre d’une exposition dédiée aux véhicules de collection

Venez tester le simulateur de vol

Laissez-vous tenter par un baptême de l’air pour vivre une expérience inoubliable !

Et un défilé de mode proposé par Bohème Chic

Nous sommes heureux de vous informer des portes ouvertes qui auront lieu le jeudi 28 juin 2026 à partir de 10h à l’Aérodrome de Sorigny, dans le cadre d’une exposition dédiée aux véhicules de collection ✈️

Avions, voitures anciennes ou encore hélicoptères seront à découvrir tout au long de cette journée conviviale et festive !

Venez tester le simulateur de vol

Ou laissez-vous tenter par un baptême de l’air pour vivre une expérience inoubliable !

Et pour celles et ceux préférant garder les pieds sur terre, un défilé de mode vous sera proposé par Bohème Chic, partenaire de l’événement, spécialement venu de Montbazon ✨

Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment en famille ou entre amis ! ☀️ .

Lieu-dit Les Gagneraies Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 27 70 contact@aeroclubdetouraine.com

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English :

For its 3rd edition, the town of Sorigny and the French Air and Space Force join forces for an exceptional airshow. On the program: aerial demonstrations, ground displays, meetings with crews, flight simulators, helicopter christenings, and much more.

L’événement Portes ouvertes Aérodrome de Sorigny Sorigny a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme