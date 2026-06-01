Portes ouvertes Aérodrome de Sorigny Sorigny
Portes ouvertes Aérodrome de Sorigny Sorigny dimanche 28 juin 2026.
Sorigny
Portes ouvertes Aérodrome de Sorigny
Lieu-dit Les Gagneraies Sorigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le jeudi 28 juin 2026 à partir de 10h à l’Aérodrome de Sorigny, dans le cadre d’une exposition dédiée aux véhicules de collection
Venez tester le simulateur de vol
Laissez-vous tenter par un baptême de l’air pour vivre une expérience inoubliable !
Et un défilé de mode proposé par Bohème Chic
Nous sommes heureux de vous informer des portes ouvertes qui auront lieu le jeudi 28 juin 2026 à partir de 10h à l’Aérodrome de Sorigny, dans le cadre d’une exposition dédiée aux véhicules de collection ✈️
Avions, voitures anciennes ou encore hélicoptères seront à découvrir tout au long de cette journée conviviale et festive !
Venez tester le simulateur de vol
Ou laissez-vous tenter par un baptême de l’air pour vivre une expérience inoubliable !
Et pour celles et ceux préférant garder les pieds sur terre, un défilé de mode vous sera proposé par Bohème Chic, partenaire de l’événement, spécialement venu de Montbazon ✨
Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment en famille ou entre amis ! ☀️ .
Lieu-dit Les Gagneraies Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 27 70 contact@aeroclubdetouraine.com
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English :
For its 3rd edition, the town of Sorigny and the French Air and Space Force join forces for an exceptional airshow. On the program: aerial demonstrations, ground displays, meetings with crews, flight simulators, helicopter christenings, and much more.
L’événement Portes ouvertes Aérodrome de Sorigny Sorigny a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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