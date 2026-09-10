Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville Rue Louis Blériot Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville

Rue Louis Blériot Aéroport Le Havre Octeville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’aéroport Le Havre Octeville vous ouvre ses portes les 12 et 13 septembre, de 10h à 18h, pour un week-end riche en découvertes et animations pour tous.

Un rendez-vous incontournable à vivre sur le tarmac, seul, en famille ou entre amis ! Au programme de nombreuses animations à l’intérieur de l’aérogare, mais aussi à l’extérieur grâce aux nombreux partenaires de l’aéroport Le Havre Octeville.

Venez nombreux pour découvrir le lieu et rencontrer les équipes !

Dans l’aérogare

– Samedi 12 septembre journée dédiée aux drones, avec expositions et démonstrations par Normandie AeroEspace

– Dimanche 13 septembre journée dédiée aux voyages 2027 au départ de l’aéroport du Havre, avec les agences de voyages concernées qui seront présentes pour informer le public

Sur la plateforme

– Visite d’avions, baptême de l’air, école de pilotage avec l’Aéroclub Jean Maridor

– Saut en parachute avec Abeille Parachutisme

– Vol en ULM, avec ULM76

– Visite du camion des pompiers d’aéroport

– Animations familiales .

Rue Louis Blériot Aéroport Le Havre Octeville Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 65 00

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English : Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville

L’événement Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville Le Havre a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie