Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville Rue Louis Blériot Le Havre
samedi 12 septembre 2026 · Rue Louis Blériot · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville
Rue Louis Blériot Aéroport Le Havre Octeville Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
L’aéroport Le Havre Octeville vous ouvre ses portes les 12 et 13 septembre, de 10h à 18h, pour un week-end riche en découvertes et animations pour tous.
Un rendez-vous incontournable à vivre sur le tarmac, seul, en famille ou entre amis ! Au programme de nombreuses animations à l’intérieur de l’aérogare, mais aussi à l’extérieur grâce aux nombreux partenaires de l’aéroport Le Havre Octeville.
Venez nombreux pour découvrir le lieu et rencontrer les équipes !
Dans l’aérogare
– Samedi 12 septembre journée dédiée aux drones, avec expositions et démonstrations par Normandie AeroEspace
– Dimanche 13 septembre journée dédiée aux voyages 2027 au départ de l’aéroport du Havre, avec les agences de voyages concernées qui seront présentes pour informer le public
Sur la plateforme
– Visite d’avions, baptême de l’air, école de pilotage avec l’Aéroclub Jean Maridor
– Saut en parachute avec Abeille Parachutisme
– Vol en ULM, avec ULM76
– Visite du camion des pompiers d’aéroport
– Animations familiales .
Rue Louis Blériot Aéroport Le Havre Octeville Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 65 00
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English : Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville
L’événement Portes ouvertes Aéroport du Havre-Octeville Le Havre a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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