Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre jeudi 20 août 2026.

Le Havre

Visite guidée Port 2000 par la mer

Digue Charles Olsen Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Et si vous découvriez le port comme les marins qui y entrent chaque jour ?

À bord du navire de Vedettes Baie de Seine, embarquez pour une immersion au cœur de Port 2000, l’un des principaux terminaux à conteneurs d’Europe. Dès l’entrée entre les digues, vous prenez la mesure de ce site hors norme, où transitent chaque année des milliers de navires.

Depuis l’eau, les infrastructures prennent une toute autre dimension portiques géants, quais à perte de vue, porte-conteneurs impressionnants… Vous observez les opérations en direct et comprenez l’organisation de ce système logistique d’envergure mondiale.

À vos côtés, un docker partage son expérience, son regard de terrain et les réalités du quotidien portuaire.

Une visite immersive, au plus près de l’activité, pour comprendre le port autrement.

Point de rendez-vous Digue Charles Olsen (visite en bateau).

Durée 1h45 Réservation obligatoire. .

Digue Charles Olsen Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Port 2000 par la mer

L’événement Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie