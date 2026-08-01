Informations pratiques

Le Havre

Apéro en mer au Havre

Digue Charles Olsen Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

De juin à septembre, profitez d’un moment de détente en mer au départ du port de plaisance.

Notre équipage sera ravi de vous accueillir sur son navire, le Ville du Havre , pour que vous puissiez profiter jusqu’au bout des belles journées ensoleillées. En famille ou entre amis, venez passer un moment convivial autour d’un verre dans un cadre unique !

La consommation n’est plus incluse dans le ticket d’entrée. Possibilité de ramener des choses à grignoter à bord.

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

Digue Charles Olsen Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Apéro en mer au Havre

L’événement Apéro en mer au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie