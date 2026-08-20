Portes Ouvertes « Art Gallery », Office de tourisme intercommunal du Volvestre, Rieux-Volvestre

Informations pratiques

Portes Ouvertes « Art Gallery » 19 et 20 septembre Office de tourisme intercommunal du Volvestre Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Restauratrice passionnée, je vous invite à venir découvrir mon atelier, mon travail ainsi que les oeuvres que je restaure.

Pas PMR : quelques marches à monter

Renseignements :

06 30 30 66 51

s.m74artgallery@gmail.com

Office de tourisme intercommunal du Volvestre 9 rue de l’évêché, 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 La Barrère Haute-Garonne Occitanie 05 61 87 63 33 http://www.tourisme-volvestre.fr [{« link »: « mailto:s.m74artgallery@gmail.com »}] L’office de Tourisme Intercommunal du Volvestre abrite deux musées accessibles à la visite : le Musée lapidaire et le Musée Papogay.

Le Musée lapidaire est consacré aux vestiges qui ont été retrouvés dans le village de Rieux-Volvestre. Le musée lapidaire abrite pierres et chapiteaux des cloîtres des Franciscains et des Dominicains.

Les Franciscains s’installèrent à Rieux-Volvestre en 1272 ; les Dominicains en 1275. De ces deux ensembles il ne reste plus que l’ancien bâtiment des dortoirs et des cuisines des XVIe-XVIIIe siècles à l’emplacement du parc des Jacobins actuel. À la Révolution française, les couvents de Rieux-Volvestre, en partie désaffectés, furent revendus comme matériaux de construction, c’est pourquoi l’on trouve de nombreuses pierres de taille intégrées dans les murs de maisons du village.

Le musée du Papogay retrace l’histoire de cette tradition locale d’archerie datant du XIVe siècle.

À découvrir : une maquette des trois mâts, une fresque, des costumes, des archives… Et la possibilité de visionner un film qui retrace en quelques minutes cet événement.

Restauratrice passionnée, je vous invite à venir découvrir mon atelier, mon travail ainsi que les oeuvres que je restaure.

©SMARTGALLERY