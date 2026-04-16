Portes ouvertes au Champagne Binon-Coquard Spoy
Portes ouvertes au Champagne Binon-Coquard Spoy vendredi 15 mai 2026.
Spoy
Portes ouvertes au Champagne Binon-Coquard
6 Rue de la fontaine Spoy Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Le Champagne Binon-Coquard vous ouvrent ses portes le week-end de l’Ascensions !
Au programme: visite du domaine, dégustations et découverte des vignes.
Dégustation offerte dans les vignes départ à 15h. .
6 Rue de la fontaine Spoy 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 41 82 contact@champagne-binoncoquard.fr
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English :
L’événement Portes ouvertes au Champagne Binon-Coquard Spoy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne