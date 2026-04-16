Spoy

Portes ouvertes au Champagne Binon-Coquard

6 Rue de la fontaine Spoy Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le Champagne Binon-Coquard vous ouvrent ses portes le week-end de l’Ascensions !

Au programme: visite du domaine, dégustations et découverte des vignes.

Dégustation offerte dans les vignes départ à 15h. .

6 Rue de la fontaine Spoy 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 41 82 contact@champagne-binoncoquard.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes au Champagne Binon-Coquard Spoy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne