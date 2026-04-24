Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne Champagne Lejeune-Del’Hozanne Avenay-Val-d’Or

Avenay-Val-d’Or

Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne

Champagne Lejeune-Del’Hozanne 6 Allée du Mont Aigu Avenay-Val-d’Or Marne

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Le Champagne Lejeune-Del’Hozanne vous accueille pour ses portes ouvertes à Avenay-Val-d’Or.

Vous y retrouverez les cuvées de la maison, des artisans et une bourse d’échange de capsules, le tout sans une ambiance musicale et gourmande.

Repas du 08/05 à 25 €

Pâté croûte champenois sauce champagne sur salade verte

Potée champenoise légumes et 3 viandes

Brie de Meaux

Tarte aux pommes café

Repas du 09/05 à 30 €

Crudités

Braséro viandes et poissons

Pommes de terres grenailles, champignons, courgettes

Brie de Meaux

Trianon chocolat ou framboisier café

Réservation avant le 28 avril. .

Champagne Lejeune-Del’Hozanne 6 Allée du Mont Aigu Avenay-Val-d’Or 51160 Marne Grand Est champagnelejeunedelhozanne@orange.fr

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English : Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne

L’événement Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne Avenay-Val-d’Or a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Epernay en Champagne