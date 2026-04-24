Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne Champagne Lejeune-Del’Hozanne Avenay-Val-d’Or
Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne Champagne Lejeune-Del’Hozanne Avenay-Val-d’Or vendredi 8 mai 2026.
Avenay-Val-d’Or
Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne
Champagne Lejeune-Del’Hozanne 6 Allée du Mont Aigu Avenay-Val-d’Or Marne
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Le Champagne Lejeune-Del’Hozanne vous accueille pour ses portes ouvertes à Avenay-Val-d’Or.
Vous y retrouverez les cuvées de la maison, des artisans et une bourse d’échange de capsules, le tout sans une ambiance musicale et gourmande.
Repas du 08/05 à 25 €
Pâté croûte champenois sauce champagne sur salade verte
Potée champenoise légumes et 3 viandes
Brie de Meaux
Tarte aux pommes café
Repas du 09/05 à 30 €
Crudités
Braséro viandes et poissons
Pommes de terres grenailles, champignons, courgettes
Brie de Meaux
Trianon chocolat ou framboisier café
Réservation avant le 28 avril. .
Champagne Lejeune-Del’Hozanne 6 Allée du Mont Aigu Avenay-Val-d’Or 51160 Marne Grand Est champagnelejeunedelhozanne@orange.fr
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English : Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne
L’événement Portes ouvertes au Champagne Lejeune-Del’Hozanne Avenay-Val-d’Or a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Epernay en Champagne