Portes ouvertes au Club d’aïkido Gacé
Portes ouvertes au Club d’aïkido Gacé samedi 4 juillet 2026.
Gacé
Portes ouvertes au Club d’aïkido
Salle des Sports Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir l’aïkido à l’occasion des portes ouvertes du club.
Au programme démonstrations, initiations gratuites et rencontres.
> Entrée libre et gratuite .
Salle des Sports Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 17 55 07 52
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English : Portes ouvertes au Club d’aïkido
L’événement Portes ouvertes au Club d’aïkido Gacé a été mis à jour le 2026-06-16 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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