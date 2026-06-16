Gacé

Portes ouvertes au Club d’aïkido

Salle des Sports Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir l’aïkido à l’occasion des portes ouvertes du club.

Au programme démonstrations, initiations gratuites et rencontres.

> Entrée libre et gratuite .

Salle des Sports Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 17 55 07 52

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English : Portes ouvertes au Club d’aïkido

L’événement Portes ouvertes au Club d’aïkido Gacé a été mis à jour le 2026-06-16 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault