Portes Ouvertes au Domaine Chevrier TREMONT Lys-Haut-Layon
Portes Ouvertes au Domaine Chevrier
TREMONT 7 Le Moulin de la Devauderie Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Début : 2025-12-19 09:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21
La Famille Chevrier ouvre les portes du domaine deux fois par an, en mars et en décembre.
C’est l’occasion de venir découvrir les derniers millésimes en partageant un moment de convivialité. .
TREMONT 7 Le Moulin de la Devauderie Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 44 16 contact@domainechevrier.fr
English :
The Chevrier family opens the doors of the estate twice a year, in March and December.
German :
Die Familie Chevrier öffnet die Tore des Anwesens zweimal im Jahr, im März und im Dezember.
Italiano :
La famiglia Chevrier apre le porte della tenuta due volte l’anno, a marzo e a dicembre.
Espanol :
La familia Chevrier abre las puertas de la finca dos veces al año, en marzo y diciembre.
