Portes Ouvertes au Domaine Chevrier TREMONT Lys-Haut-Layon

Portes Ouvertes au Domaine Chevrier

TREMONT 7 Le Moulin de la Devauderie Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-12-19 09:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

La Famille Chevrier ouvre les portes du domaine deux fois par an, en mars et en décembre.

C’est l’occasion de venir découvrir les derniers millésimes en partageant un moment de convivialité. .

TREMONT 7 Le Moulin de la Devauderie Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 44 16 contact@domainechevrier.fr

English :

The Chevrier family opens the doors of the estate twice a year, in March and December.

German :

Die Familie Chevrier öffnet die Tore des Anwesens zweimal im Jahr, im März und im Dezember.

Italiano :

La famiglia Chevrier apre le porte della tenuta due volte l’anno, a marzo e a dicembre.

Espanol :

La familia Chevrier abre las puertas de la finca dos veces al año, en marzo y diciembre.

