Portes Ouvertes au Domaine de Chantemerle TREMONT Lys-Haut-Layon

Portes Ouvertes au Domaine de Chantemerle

TREMONT 55 Rue de Chantemerle Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23

L’âge n’est qu’un chiffre… sauf pour le vin ! Le millésime reste essentiel, et 2025 s’annonce exceptionnel.

Dans les starting-blocks come-back de l’Autre Douceur, une nouvelle édition de notre rosé léger à 9° et un look disco. Le Crémant de Loire, tel un velours noir, s’offre lui aussi quelques évolutions, pour une touche résolument plus rock. Côté nouveautés Zéro Limite Melon Menthe Glaciale rejoint la gamme des softs, et notre parcelle de Prunelard signe sa première cuvée.

Vous avez 4 jours pour découvrir la gamme du domaine, et bien plus encore !

Au programme dégustation agrémentée de mets accordés, buffet campagnard, balade dans les vignes en autonomie (feuille de route en main pour tout savoir sur le domaine et ses vins, ses parcelles et son système de culture).

Le samedi et le dimanche il sera possible de déjeuner au domaine gouline angevine, jambon à la broche sauce au vin rouge accompagné de pommes de terre grenaille, duo de fromages et café gourmand (28€ par personne).

Attention, le nombre de places étant limité, il est impératif de réserver (par téléphone uniquement à partir du 23 février 2026). .

TREMONT 55 Rue de Chantemerle Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 43 18 chantemerle49@wanadoo.fr

English :

Age is just a number? except for wine! The vintage remains essential, and 2025 promises to be exceptional.

