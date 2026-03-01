Portes Ouvertes au Domaine de la Clartière NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon
Portes Ouvertes au Domaine de la Clartière NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon vendredi 1 mai 2026.
Portes Ouvertes au Domaine de la Clartière
NUEIL-SUR-LAYON 9 La Clartière Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
2026-05-01 2026-05-02
19ème édition du Week-end Découverte des Saveurs.
La Famille Pinet vous ouvre ses portes pour vous faire déguster ses dernières cuvées.
Egalement sur place fraises, fouaces, fromages, asperges, miels, artisanat… .
NUEIL-SUR-LAYON 9 La Clartière Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 53 05 earlpinet@orange.fr
English :
19th edition of the Week-end Découverte des Saveurs.
