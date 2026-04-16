Portes ouvertes au Domaine La Perruche Montsoreau

Montsoreau

Portes ouvertes au Domaine La Perruche

29 rue de la Maumenière Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Domaine La Perruche vous ouvre ses portes balade en vélo-bar dans les vignes, découverte de la cuvée Solaire , présentation des millésimes 2024 et dégustations mets & vins dans une ambiance conviviale à Montsoreau.

L’été approche et avec lui l’envie de prendre l’air et de partager de beaux moments.

Venez flâner dans les vignes, explorer les caves et déguster les cuvées dans une ambiance conviviale et estivale. Cette visite personnalisée vous dévoilera toutes les subtilités des grands cépages du Saumurois le Chenin Blanc et le Cabernet Franc.

Vous aurez également l’occasion de profiter de balades dans les vignes à bord d’un vélo-bar, pour une expérience insolite ! L’équipe de Roulici vous accompagnera pour découvrir les magnifiques paysages viticoles du domaine surplombant la Loire. Le vélo-bar peut accueillir jusqu’à 15 personnes et vous permettra de déguster deux des cuvées.

En parallèle, ne manquez pas la découverte de nouveaux millésimes et de la nouvelle cuvée Solaire l’expression magistrale d’une des plus belles parcelles du domaine, sublimée par un élevage en barrique de chêne de Brissac !

Pour compléter l’expérience, chaque vin sera accompagné d’une touche gourmande, pour un mariage mets-vins d’une grande subtilité.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux, les passionnés et les amateurs de bons vins.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h30. .

29 rue de la Maumenière Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 76 60 16 tourisme@domainedelaperruche.fr

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English :

The Domaine La Perruche opens its doors to you: a bike-bar ride through the vineyards, discovery of the Solaire vintage, presentation of the 2024 vintages and food & wine tasting in a convivial atmosphere in Montsoreau.

L’événement Portes ouvertes au Domaine La Perruche Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME