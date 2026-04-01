Montsoreau

Conférence Joseph Denais

Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Art et découverte présente une conférence sur Joseph Denais, par Florian Stalder.

Né à Beaufort-en-Vallée, commune à laquelle il donne sa collection pour fonder un musée qui porte aujourd’hui son nom, Joseph Denais (1851-1916), se passionna dès l’adolescence pour l’archéologie. Auteur d’articles sur l’actualité des découvertes en Maine-et-Loire, membre et correspondant de sociétés d’archéologie, participant parfois à des chantiers de fouilles, visitant les plus beaux sites européens, il constitue lui-même une petite collection de mobiliers venus de toute part et écrit sur de nombreux édifices médiévaux angevins. Pour son musée, il obtient aussi des dépôts prestigieux, qui constituent aujourd’hui l’une des très étonnantes collections archéologiques de la France de l’ouest.

Préalablement à la conférence, nous vous recommandons la visite du jolie et très intéressant musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 17h. .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire houlzetdurdic@free.fr

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English :

Art et découverte presents a lecture on Joseph Denais, by Florian Stalder.

L’événement Conférence Joseph Denais Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME