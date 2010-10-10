Montsoreau

Musicales de Montsoreau voyage symbolique

Rue de l’Eglise Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les musiciens de ce Trio nous invitent à sentir comment chaque compositeur transforme le mouvement en langage et comment, de Beethoven à Cras, la musique de chambre devient un voyage profondément humain… Un programme de fougue et d’émotion !

Trio Vermeer.

Grégoire Torossian, violon Eliott Leridon, violoncelle Marie Ducroux, alto.

Schubert Beethoven Cras.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 juillet 2026 de 20h30 à 22h. .

Rue de l’Eglise Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire concerts@musicales-montsoreau.fr

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English :

The musicians of this Trio invite us to feel how each composer transforms movement into language, and how, from Beethoven to Cras, chamber music becomes a profoundly human journey… A program of passion and emotion!

L’événement Musicales de Montsoreau voyage symbolique Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME