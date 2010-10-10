Musicales de Montsoreau émotions Montsoreau
Musicales de Montsoreau émotions Montsoreau vendredi 31 juillet 2026.
Montsoreau
Musicales de Montsoreau émotions
Rue de l’Eglise Montsoreau Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Entre virtuosité et émotion, ce programme bouscule les habitudes ! Deux musiciens aux fortes personnalités et une envie commune de jouer avec les grandes œuvres du répertoire.
L’accordéon fait pétiller les couleurs et révèle l’écriture sous un autre jour. Les chefs d’œuvres gagnent en liberté.
Duo Eclecta.
Théo Ould, accordéon Camille Théveneau, violon.
Bach Mozart Piazzola Wieniawski.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 31 juillet 2026 de 20h30 à 22h. .
Rue de l’Eglise Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire concerts@musicales-montsoreau.fr
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English :
Between virtuosity and emotion, this program shakes things up! Two musicians with strong personalities and a shared desire to play with the great works of the repertoire.
L’événement Musicales de Montsoreau émotions Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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