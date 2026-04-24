Musicales de Montsoreau Rhapsodies Montsoreau
Musicales de Montsoreau Rhapsodies Montsoreau vendredi 24 juillet 2026.
Montsoreau
Musicales de Montsoreau Rhapsodies
Rue de l’Eglise Montsoreau Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Chisato et Takahiro, en duo ou en solo, nous propose un programme éclectique inspiré par l’Age d’Or de la première moitié du XXe siècles, moment où les styles musicaux et les cultures artistiques se sont croisés et ont prospéré.
Ils ont mis l’accent sur l’originalité et la surprise.
Duo mezcal.
Chisato Taniguchi, piano Takahiro Katayama, clarinette.
Debussy de Falla Stravinsky Gondai Lutoslawski Bartok Penderecki Poulenc.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 24 juillet 2026 de 20h30 à 22h. .
Rue de l’Eglise Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire concerts@musicales-montsoreau.fr
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English :
Chisato and Takahiro, in duo or solo, offer an eclectic program inspired by the Golden Age of the first half of the 20th century, a time when musical styles and artistic cultures intersected and flourished.
L’événement Musicales de Montsoreau Rhapsodies Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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