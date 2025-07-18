Musicales de Montsoreau Eglise St-Pierre-de-Rest Montsoreau

Musicales de Montsoreau

Eglise St-Pierre-de-Rest 49480 Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les Musicales de Montsoreau seront de retour en 2026 pour une 31e édition toujours aussi ecclectique… Elles nous promettent excellence, fantaisie et rêve de musique à partager ensemble. De purs moments de bonheur et d’évasion en perspective !

Programme détaillé à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Du 17/07 au 14/08/2026 le vendredi de 20h30 à 22h. .

English :

Les Musicales de Montsoreau will be back in 2026 for a 31st edition as eclectic as ever… They promise excellence, fantasy and musical dreams to share together. Pure moments of happiness and escape in prospect!

German :

Die Musicales de Montsoreau werden im Jahr 2026 zu einer 31. Ausgabe zurückkehren, die so eklektisch wie eh und je sein wird… Sie versprechen uns Exzellenz, Fantasie und einen Traum von Musik, den wir gemeinsam teilen können. Pure Momente des Glücks und der Flucht aus dem Alltag sind in Aussicht!

Italiano :

Les Musicales de Montsoreau torneranno nel 2026 per una 31ª edizione più eclettica che mai… Ci promettono eccellenza, fantasia e un sogno di musica da condividere insieme. Ci aspettano momenti di pura felicità ed evasione!

Espanol :

Les Musicales de Montsoreau volverán en 2026 para una 31ª edición tan ecléctica como siempre… Nos prometen excelencia, fantasía y un sueño de música para compartir juntos. Momentos de felicidad y evasión en estado puro

L’événement Musicales de Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME