31e Musicales de Montsoreau

Les Musicales de Montsoreau nous proposent un voyage musical à travers le temps et les continents… Feu d’artifice musical, elles mettront en avant des instruments puissants et des œuvres mettant l’accent sur la joie et la vivacité, faisant la part belle à la virtuosité.

Les Musicales 2026 seront un dialogue avec les artistes, mais aussi entre les artistes et les compositeurs qui les touchent et les font vibrer avec des œuvres faciles d’accès, celles que l’on a plaisir à (ré)entendre, dialoguant, en contrepoint, avec des œuvres plus exigeantes, des découvertes, mais toujours dans la joie et la poésie.

Cet été seront présents de jeunes professionnels déjà très appréciés de la scène musicale, avec notamment, de retour à Montsoreau, Chisato Taniguchi, Gregoire Torossian et Camille Théveneau, qui avaient été très appréciés des habitués du festival, et de nouveaux artistes pour titiller notre curiosité. Du violon à l’accordéon, du piano à la clarinette, l’excellence et la virtuosité seront au programme avec le Trio Vermeer, le Duo Mezcal, le Duo Eclecta, le Duo Gazeilles-Gey et le Quatuor Våren.