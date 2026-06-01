Montsoreau

Un vigneron, un musicien Duo de solistes

29 Rue de la Maumenière Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Une rencontre originale entre un vigneron et un musicien, imaginés comme deux solistes dialoguant autour de l’histoire du vin. Une expérience immersive où la musique devient le fil narratif du vin et de la vigne.

Au cours de cette expérience, vous dégusterez trois vins, chacun accompagné d’un morceau de musique faisant écho aux émotions et aux sensations qu’il inspire.

Le concert, d’une durée d’environ une heure, sera ponctué de courtes pauses dédiées à la dégustation et aux échanges autour des vins présentés par Alain, le vigneron du domaine.

La rencontre se prolongera par un verre de l’amitié, un moment privilégié pour échanger avec le vigneron et la musicienne. À l’issue de l’animation, les vins dégustés seront également disponibles à l’achat directement à la boutique.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 juin 2026 de 19h à 21h. .

29 Rue de la Maumenière Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 76 60 16 tourisme@domainedelaperruche.fr

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English :

An original encounter between a winemaker and a musician, imagined as two soloists conversing about the history of wine. An immersive experience where music becomes the narrative thread of wine and vine.

L’événement Un vigneron, un musicien Duo de solistes Montsoreau a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME