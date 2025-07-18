BABI BADALOV MY NAME IS ART Château de Montsoreau Montsoreau
BABI BADALOV MY NAME IS ART Château de Montsoreau Montsoreau vendredi 10 juillet 2026.
« Toute langue produit un ordre du monde. Elle classe, nomme, hiérarchise et distribue les places. Que se passe-t-il lorsqu’un individu vit simultanément dans plusieurs langues, plusieurs alphabets et plusieurs régimes de sens ? Cette question traverse l’ensemble de l’œuvre de Babi Badalov.
Depuis les années 1990, l’artiste développe une pratique fondée sur les déplacements linguistiques. Ses dessins, ses peintures, ses textiles et ses écritures fonctionnent comme les traces d’une pensée en mouvement, traversée par des langues qui ne coïncident jamais parfaitement entre elles. Là où les institutions cherchent la stabilité du sens, Badalov travaille ses failles. Là où la langue prétend à la clarté, il révèle ses ambiguïtés, ses contradictions et ses zones d’ombre.
My Name Is Art procède de cette même logique. Entre nom propre et nom commun, le titre produit un léger court-circuit linguistique. Il semble désigner un sujet tout en laissant ouverte la question de son référent. Art est-il un prénom, une identité, une profession, une fiction ou l’art lui-même ? L’ambiguïté demeure irrésolue. Le titre n’affirme pas une identité ; il met en scène l’instabilité même de toute nomination. »
Azad Asifovich
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