Fête nationale et feu d’artifice Montsoreau Montsoreau
Fête nationale et feu d’artifice Montsoreau Montsoreau lundi 13 juillet 2026.
Montsoreau
Fête nationale et feu d’artifice Montsoreau
Montsoreau Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Célébrez la Fête Nationale à Montsoreau, village faisant partis des plus beaux villages de France !
AU PROGRAMME
– Retraite aux flambeaux et feu d’artifice tiré à 23h.
– Soirée animée par Damaro & Kaiamba.
– L’animation de rue est effectuée par une fanfare.
Organisé par le Comité des fêtes de Montsoreau, en collaboration avec la Mairie.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 13 juillet 2026. .
Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 65 64 05
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English :
Celebrate the Fête Nationale in Montsoreau, one of France’s most beautiful villages!
L’événement Fête nationale et feu d’artifice Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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