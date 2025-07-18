Montsoreau

Fête nationale et feu d’artifice Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la Fête Nationale à Montsoreau, village faisant partis des plus beaux villages de France !

AU PROGRAMME

– Retraite aux flambeaux et feu d’artifice tiré à 23h.

– Soirée animée par Damaro & Kaiamba.

– L’animation de rue est effectuée par une fanfare.

Organisé par le Comité des fêtes de Montsoreau, en collaboration avec la Mairie.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 13 juillet 2026. .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 65 64 05

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English :

Celebrate the Fête Nationale in Montsoreau, one of France’s most beautiful villages!

L’événement Fête nationale et feu d’artifice Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME