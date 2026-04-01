Portes ouvertes au Domaine Musset-Roullier La Pommeraye Mauges-sur-Loire
Portes ouvertes au Domaine Musset-Roullier La Pommeraye Mauges-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
Mauges-sur-Loire
Portes ouvertes au Domaine Musset-Roullier
La Pommeraye 2 Bis Le Pélican Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Journées Portes Ouvertes du Domaine Musset Roullier à La Pommeraye près d’Angers.
Tout une journée printanière d’animations pour découvrir le Domaine Musset Roullier.
10h à 12h Balade dans les vignes avec départ libre depuis le Domaine, deux circuits possibles à vélo ou à pied (4km ou 8km), avec dégustation thématique dans les parcelles visitées 2 parcelles donc 2 dégustations pour le circuit 4km, 4 parcelles donc 4 dégustations pour le circuit 8km.
Début d’après-midi Intronisation de Mathias, Jean-Christophe et Alexis à la confrérie viticole Joachim du Bellay.
Jusqu’à 19h Découverte des cuvées du Domaine par thématique, avec accord met/vin en libre dégustation.
À partir de 19h Food truck et concert (jazz ) .
La Pommeraye 2 Bis Le Pélican Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 05 71 domaine@musset-roullier.fr
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English :
Open House at Domaine Musset Roullier in La Pommeraye near Angers.
L’événement Portes ouvertes au Domaine Musset-Roullier Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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