Portes ouvertes au Domaine Paul Humbrecht Pfaffenheim
samedi 11 juillet 2026 · Pfaffenheim
Informations pratiques
Pfaffenheim
Portes ouvertes au Domaine Paul Humbrecht
6 place Notre-Dame Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter d’une journée chez le vigneron lors des journées portes-ouvertes au Domaine Paul Humbrecht. Au programme visites dans les vignes avec le vigneron à 11h, 14h et 16h, jeux pour les enfants, dégustation de vins et tartes flambées tout au long de la journée.
Venez profiter d’une journée chez le vigneron lors des journées portes-ouvertes au Domaine Paul Humbrecht. Au programme visites dans les vignes avec le vigneron à 11h, 14h et 16h, jeux pour les enfants, dégustation de vins et tartes flambées tout au long de la journée. 0 .
6 place Notre-Dame Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 50 07 96 contact@humbrecht.fr
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English :
Come enjoy a day at the winery during the open house at Domaine Paul Humbrecht. On the agenda: vineyard tours with the winemaker at 11 a.m., 2 p.m., and 4 p.m., games for kids, and wine tastings and tarte flambée throughout the day.
L’événement Portes ouvertes au Domaine Paul Humbrecht Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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