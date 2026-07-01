Informations pratiques

Pfaffenheim

Portes ouvertes au Domaine Paul Humbrecht

6 place Notre-Dame Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter d’une journée chez le vigneron lors des journées portes-ouvertes au Domaine Paul Humbrecht. Au programme visites dans les vignes avec le vigneron à 11h, 14h et 16h, jeux pour les enfants, dégustation de vins et tartes flambées tout au long de la journée.

Venez profiter d’une journée chez le vigneron lors des journées portes-ouvertes au Domaine Paul Humbrecht. Au programme visites dans les vignes avec le vigneron à 11h, 14h et 16h, jeux pour les enfants, dégustation de vins et tartes flambées tout au long de la journée. 0 .

6 place Notre-Dame Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 50 07 96 contact@humbrecht.fr

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English :

Come enjoy a day at the winery during the open house at Domaine Paul Humbrecht. On the agenda: vineyard tours with the winemaker at 11 a.m., 2 p.m., and 4 p.m., games for kids, and wine tastings and tarte flambée throughout the day.

L’événement Portes ouvertes au Domaine Paul Humbrecht Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach