Portes ouvertes au jardin et au rucher, Gaec du canal saint Martin, Rennes

Portes ouvertes au jardin et au rucher 28 juin – 27 septembre, certains dimanches Gaec du canal saint Martin Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Nous organisons des portes ouvertes le dernier dimanche de chaque mois (de mars à septembre, de 14 à 18h). C’est une manière de remercier les rennais qui ont soutenu et voté pour le projet de jardin partagé puis pour le projet de rucher. Ces projets ont été présentés dans le cadre du Budget Participatif de la Fabrique Citoyenne. Nous nous retrouvons chaque jeudi matin pour travailler au jardin. Nous sommes entre 10 et 20 personnes à participer aux différents ateliers proposés chaque jeudi matin de l’année.La matinée se termine par un moment convivial. Les récoltes sont partagés.

Pour le rucher ce sont les abeilles qui commandent le passage des apiculteurs. Prendre soin des abeilles exigent une bonne connaissance de leurs modes de vie. Le miel produit par les abeilles sert en premier à les nourrir. Le surplus est récolté, mis en pot et est vendu en premier aux adhérentes et adhérents.

L’association « GAEC du Canal saint Martin » compte une centaine d’adhérentes-adhérents. L’adhésion individuelle est de 10€/an (5€/an pour étudiants et demandeurs d’emploi).

Gaec du canal saint Martin 106 canal saint Martin 35700 Rennes Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

Déambulation libre dans le potager de 1000m2, cet espace se veut nourricier, biologique, pédagogique, ludique, convivial. Aire de compostage. Le rucher se compose de 5 ruches en pleine activité.

Michel Bouvier