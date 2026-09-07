Portes ouvertes au musée Cathelin et inauguration de l’exposition consacrée à Louis-Philippe Ier, Musée du Docteur Cathelin, Longjumeau

Informations pratiques

Portes ouvertes au musée Cathelin et inauguration de l’exposition consacrée à Louis-Philippe Ier 18 et 19 septembre Musée du Docteur Cathelin Essonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les passionnés d’histoire pourront également (re)découvrir le musée municipal du Dr Cathelin. Véritable écrin du patrimoine longjumellois, ce musée d’histoire et d’archéologie conserve des collections allant des vestiges de la Préhistoire et de l’époque gallo-romaine jusqu’aux objets d’histoire locale.

À l’occasion de ce week-end patrimonial sera inaugurée une nouvelle exposition consacrée à Louis- Philippe Ier, Roi des Français, réalisée par l’Association Renaissance et Culture. Cette exposition permettra de découvrir le règne de ce souverain et son époque

Musée du Docteur Cathelin 134 rue du Président François Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France Installé dans l’Hôtel des Dauphins depuis le XVIIIe siècle, le musée municipal présente une collection de qualité. Les résultats des fouilles archéologiques, entreprises depuis plus de trente ans par l’association Renaissance et Culture, occupent une place importante. Le musée abrite également les collections provenant de l’ancien propriétaire des lieux, le Docteur Cathelin, éminent urologue mort en 1960 à l’âge de 86 ans Parking de l’église (en face)

ouvert les samedis matin de 10h à 12h

Les passionnés d’histoire pourront également