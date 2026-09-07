Visite guidée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Longjumeau
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Longjumeau
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’église Saint-Martin est une église paroissiale de culte catholique, dédiée à l’apôtre des Gaules, Saint Martin, située dans la commune française de Longjumeau et le département de l’Essonne. Elle est de style gothique, du XIIIᵉ siècle et du XVᵉ siècle. Elle est classée aux monuments historiques depuis 1910. Une occasion unique pour monter au sommet du clocher…
Église Saint-Martin 5 Place de l’Eglise, 91160 Longjumeau, France Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France 0164488157 https://www.secteurlongjumeau.fr
L’église Saint-Martin est une église paroissiale de culte catholique, dédiée à l’apôtre des Gaules, saint Martin, située dans la commune française de Longjumeau et le département de l’Essonne. Elle…
©William Grapin
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