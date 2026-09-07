Portes ouvertes au Musée de la Meunerie de Métabief, Musée de la Meunerie, Métabief

Informations pratiques

Portes ouvertes au Musée de la Meunerie de Métabief Samedi 19 septembre, 09h00 Musée de la Meunerie Doubs

Limité à 18 personnes à l’intérieur / réservation OBLIGATOIRE / visite libre gratuite / ateliers et animations tout public gratuites / buvette et petite restauration sur place (pas de paiement CB possible sur ce poste)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’ancien moulin à farine de Métabief vous ouvre ses portes !

Venez profitez des animations spécialement concoctées pour vous à l’intérieur comme à l’extérieur du Moulin.

En individuel comme en famille, vous y trouverez votre compte.

Accès en visite libre avec aide au parcours / Animations diverses / Buvette et petite restauration sur place (assurée par les Jardins de la Gresardine).

Au fil de votre visite, vous pourrez :

Découvrir les machines traditionnelles, leur fonctionnement et leur rôle dans le processus de meunerie ;

En apprendre plus sur les céréales, leur culture et leur importance dans notre alimentation ;

Admirer des outils et objets anciens, témoins du riche patrimoine artisanal et paysan de la région.

Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de découvrir un métier traditionnel ou en quête d’une sortie enrichissante en famille, le musée de la Meunerie saura vous séduire.

Musée de la Meunerie 36 rue du Village, 25370 Métabief Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 56 41 79 35 http://metabief.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0756417935 »}] Musée de la Meunerie. Parking à proximité

L’ancien moulin à farine de Métabief vous ouvre ses portes !

©mairie de Métabief