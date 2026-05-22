Nettoyage des pistes Métabief
Nettoyage des pistes Métabief dimanche 20 septembre 2026.
Métabief
Nettoyage des pistes
Pied de pistes Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
[ Opération Montagne Zéro Déchet Sauvage ]
La Station de Métabief vous donne rendez-vous
Le Samedi 03 Mai, à 9h , au Télésiège du Morond
Programme Le petit-déjeuner est offert, la montée en télésiège gratuite puis s’effectuera le ramassage des déchets sur les pistes.
Retour, pesée, tri des déchets et verre de l’amitié offert aux participants.
Atelier de sensibilisation et jeu pour les enfants sur le tri des déchets organisé par Préval.
Pensez à prévoir vos gants
Organisé par Métabief Montagnes du Jura en partenariat la mairie de Métabief et le soutien de Mountain Riders et Préval. .
Pied de pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com
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English : Nettoyage des pistes
L’événement Nettoyage des pistes Métabief a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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