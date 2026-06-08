Métabief

Foire artisanale producteurs et artisans locaux

Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Comité des Fêtes de Métabief vous invite à sa traditionnelle foire artisanale une journée placée sous le signe de l’artisanat local, de la convivialité et des découvertes ! Venez à la rencontre des exposants, artisans et créateurs, et profitez d’un large choix de produits faits main et de spécialités régionales.

Buvette et restauration sur place. .

Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 70 66 42 comitedesfetes.metabief25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire artisanale producteurs et artisans locaux

L’événement Foire artisanale producteurs et artisans locaux Métabief a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS