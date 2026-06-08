Foire artisanale producteurs et artisans locaux Métabief
Foire artisanale producteurs et artisans locaux Métabief samedi 15 août 2026.
Métabief
Foire artisanale producteurs et artisans locaux
Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le Comité des Fêtes de Métabief vous invite à sa traditionnelle foire artisanale une journée placée sous le signe de l’artisanat local, de la convivialité et des découvertes ! Venez à la rencontre des exposants, artisans et créateurs, et profitez d’un large choix de produits faits main et de spécialités régionales.
Buvette et restauration sur place. .
Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 70 66 42 comitedesfetes.metabief25@gmail.com
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English : Foire artisanale producteurs et artisans locaux
L’événement Foire artisanale producteurs et artisans locaux Métabief a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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