Métabief

Métabylette

Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:30:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez fêter avec nous les 10 ans de la Métabylette !

8h30 enregistrement + petit dej

10h00 départ balade

17h: Expo des Mobs et buvette

20h soirée du mobeur .

Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 57 09 12 metabylette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Métabylette

L’événement Métabylette Métabief a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS