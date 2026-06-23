Métabylette Métabief
Métabylette Métabief samedi 29 août 2026.
Métabief
Métabylette
Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:30:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez fêter avec nous les 10 ans de la Métabylette !
8h30 enregistrement + petit dej
10h00 départ balade
17h: Expo des Mobs et buvette
20h soirée du mobeur .
Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 57 09 12 metabylette@gmail.com
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English : Métabylette
L’événement Métabylette Métabief a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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