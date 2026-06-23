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Métabylette Métabief

Métabylette Métabief samedi 29 août 2026.

Adresse
Place Xavier Authier
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif

Métabief

Métabylette

Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:30:00
fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez fêter avec nous les 10 ans de la Métabylette !
8h30 enregistrement + petit dej
10h00 départ balade
17h: Expo des Mobs et buvette
20h soirée du mobeur   .

Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 57 09 12  metabylette@gmail.com

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English : Métabylette

L’événement Métabylette Métabief a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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