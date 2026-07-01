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AGENDA · Métabief

Les Rencontres Estivales Place Xavier Authier Métabief

samedi 18 juillet 2026 · Place Xavier Authier · Métabief

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Place Xavier Authier
Adresse
Au pied des pistes
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Métabief

Les Rencontres Estivales

Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08

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Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 81  contact@destination-hautdoubs.com

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English : Les Rencontres Estivales

L’événement Les Rencontres Estivales Métabief a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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