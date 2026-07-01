Les Rencontres Estivales Place Xavier Authier Métabief
samedi 18 juillet 2026 · Place Xavier Authier · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Les Rencontres Estivales
Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
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Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 81 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Les Rencontres Estivales
L’événement Les Rencontres Estivales Métabief a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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