Les Rencontres Estivales Place Xavier Authier Métabief

Informations pratiques

Métabief

Les Rencontres Estivales

Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:30:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Venez explorer tout ce que le Haut-Doubs a à vous offrir ! Le chaleureux village des partenaires vous accueille dans une ambiance conviviale pour vous présenter les activités, animations, bons plans et adresses incontournables du Haut-Doubs ! .

Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 81 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Les Rencontres Estivales

L’événement Les Rencontres Estivales Métabief a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS