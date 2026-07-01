Rencontres avec des producteurs Fromagerie du Mont d’Or Métabief

Informations pratiques

Métabief

Rencontres avec des producteurs

Fromagerie du Mont d’Or 2 rue du Moulin Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez rencontrez nos producteurs et déguster leurs produits au sein de la fromagerie du Mont d’Or à Métabief!

* Fruitière vinicole d’Arbois

* Caramels Klaus et biscuits Vuez .

Fromagerie du Mont d’Or 2 rue du Moulin Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 02 36

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English : Rencontres avec des producteurs

L’événement Rencontres avec des producteurs Métabief a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS