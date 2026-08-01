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AGENDA · Métabief

Création de badges, aimants, porte-clés Jardins de la Gresardine Métabief

samedi 22 août 2026 · Jardins de la Gresardine · Métabief

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Jardins de la Gresardine
Adresse
36 Rue du Village
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Métabief

Création de badges, aimants, porte-clés

Jardins de la Gresardine 36 Rue du Village Métabief Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Les Les Jardins de la Gresardine vous propose une animation de création de badges, aimants, porte-clés !   .

Jardins de la Gresardine 36 Rue du Village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 98 72  lesjardinsdelagresardine@hotmail.com

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English : Création de badges, aimants, porte-clés

L’événement Création de badges, aimants, porte-clés Métabief a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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