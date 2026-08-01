Création de badges, aimants, porte-clés Jardins de la Gresardine Métabief

samedi 22 août 2026 · Jardins de la Gresardine · Métabief

Informations pratiques

Métabief

Création de badges, aimants, porte-clés

Jardins de la Gresardine 36 Rue du Village Métabief Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Les Les Jardins de la Gresardine vous propose une animation de création de badges, aimants, porte-clés ! .

Jardins de la Gresardine 36 Rue du Village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 98 72 lesjardinsdelagresardine@hotmail.com

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English : Création de badges, aimants, porte-clés

L’événement Création de badges, aimants, porte-clés Métabief a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS