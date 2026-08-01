Création de badges, aimants, porte-clés Jardins de la Gresardine Métabief
samedi 22 août 2026 · Jardins de la Gresardine · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Création de badges, aimants, porte-clés
Jardins de la Gresardine 36 Rue du Village Métabief Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Les Les Jardins de la Gresardine vous propose une animation de création de badges, aimants, porte-clés ! .
Jardins de la Gresardine 36 Rue du Village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 98 72 lesjardinsdelagresardine@hotmail.com
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English : Création de badges, aimants, porte-clés
L’événement Création de badges, aimants, porte-clés Métabief a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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