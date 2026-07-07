Portes ouvertes au temple protestant de Saintes Association cultuelle de l’église Protestante Unie de Saintes-sud Saintonge Saintes

Informations pratiques

Saintes

Portes ouvertes au temple protestant de Saintes

Association cultuelle de l’église Protestante Unie de Saintes-sud Saintonge 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-07

Profitez de l’été pour visiter le temple protestant de Saintes, classé monument historique. Une exposition sur son architecture, ses vitraux et l’histoire du protestantisme saintais vous attend.

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Association cultuelle de l’église Protestante Unie de Saintes-sud Saintonge 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 26 46 23

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English :

Take advantage of the %E9t%E9 to visit the Protestant church in Saintes, which is listed as a historic monument. An exhibition on its architecture, stained-glass windows, and the history of Protestantism in Saintes awaits you.

L’événement Portes ouvertes au temple protestant de Saintes Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge