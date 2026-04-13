Portes ouvertes : boxe, Espace Bel-Air, Miniac-Morvan

Portes ouvertes : boxe Mercredi 22 avril, 17h30 Espace Bel-Air Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T17:30:00+02:00 – 2026-04-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T17:30:00+02:00 – 2026-04-22T18:30:00+02:00

Miniac Boxing Club invite les enfants de 9 à 12 ans à venir découvrir une discipline : Boxe éducative assaut loisir.

La boxe éducative assaut loisir est une forme de pratique ouverte à toutes et à tous (de 6 à 77 ans). Elle se différencie de la boxe amateur et professionnelle sur deux exigences fondamentales :

Ne pas nuire à son adversaire ;

Être sanctionné pour tout comportement violent.

Renseignement et inscription :

06 25 71 89 60

miniacboxe@gmail.com

Espace Bel-Air rue Général de Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan

Boxe éducative assaut