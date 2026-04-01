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Mon petit cabaret Miniac-Morvan

Mon petit cabaret Miniac-Morvan mardi 14 avril 2026.

Adresse : La Salle-ès-Beauregard

Ville : 35540 Miniac-Morvan

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-14T14:00:00

Fin : 2026-04-14T

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Miniac-Morvan

Mon petit cabaret

La Salle-ès-Beauregard Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-21 2026-04-22

Mon Petit Cabaret , un après-midi pensé pour les enfants (et leurs parents), entre ateliers, découverte des
coulisses et spectacle. Le programme dure environ 2h30 et s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans.   .

La Salle-ès-Beauregard Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Mon petit cabaret Miniac-Morvan a été mis à jour le 2026-04-03 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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