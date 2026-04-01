Miniac-Morvan

Mon petit cabaret

La Salle-ès-Beauregard Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-21 2026-04-22

Mon Petit Cabaret , un après-midi pensé pour les enfants (et leurs parents), entre ateliers, découverte des

coulisses et spectacle. Le programme dure environ 2h30 et s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. .

La Salle-ès-Beauregard Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Mon petit cabaret Miniac-Morvan a été mis à jour le 2026-04-03 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel