Loto animé par JCO, Espace Bel-Air, Miniac-Morvan

Loto animé par JCO Jeudi 14 mai, 11h30 Espace Bel-Air Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T11:30:00+02:00 – 2026-05-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T11:30:00+02:00 – 2026-05-14T18:00:00+02:00

Le Club des retraités organise son super loto annuel animé par JCO.

Au programme 40 tirages, 1 lot surprise et jokers avec 1 bon d’achat de 600 €. Au total 2820 € de bons d’achat à gagner.

Tarif unique : 2 € la carte.

Rendez-vous à l’espace Bel Air jeudi 14 mai 2026 à 14h00, ouverture des portes à 11h30.

Buvette et petite restauration sur place.

Pour tenter votre chance, réservation : 06 98 49 21 52.

Espace Bel-Air rue Général de Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan

avec le club des retraités