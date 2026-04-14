Vide Grenier, Espace Bel-Air, Miniac-Morvan

Vide Grenier Dimanche 24 mai, 08h00 Espace Bel-Air Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

L’école Saint-Yves organise un vide grenier dimanche 24 mai 2026, de 8h00 à 17h00 à l’Espace Bel-Air.

Restauration et buvette sur place.

Inscription & renseignement

brocantestyves@gmail.com – 06 72 60 72 71

Inscription possible jusqu’au 15 mai

5 € la table et 2 € l’emplacement portant en intérieur, 3 € le mètre en extérieur – minimum de 2 m.

Organisation

OGEC de l’école Saint-Yves, Miniac-Morvan.

Espace Bel-Air rue Général de Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan [{« type »: « email », « value »: « brocantestyves@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 60 72 71 »}] [{« link »: « mailto:brocantestyves@gmail.com »}]

organisé par l’OGEC de l’école Saint-Yves