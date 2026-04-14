Don de sang, Espace Bel-Air, Miniac-Morvan

Don de sang Jeudi 30 avril, 12h00 Espace Bel-Air Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T12:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T12:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00

Pour mieux vous accueillir, il est préférable de prendre rendez-vous sur le site web :

efs.link/YXbMo

En France, le don de sang est un acte citoyen qui permet à l’Établissement français du sang, placé sous la tutelle du ministère de la Santé et de la Prévention d’assurer l’autosuffisance nationale en produits sanguins. Cette belle mission de service publique s’articule autour de 4 principes éthiques fondamentaux. Ceux-ci garantissent le don dans des conditions de sécurité et de qualité optimales pour les donneurs et les receveurs.

L’anonymat : seul l’EFS connaît l’identité du donneur et du receveur, ainsi que les données les concernant.

Le volontariat : le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte.

Le non-profit : le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit.

Le bénévolat : le don de sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit.

Espace Bel-Air rue Général de Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan [{« link »: « https://efs.link/YXbMo »}]

L’EFS sera présent à Miniac-Morvan à l’Espace Bel-Air jeudi 30 avril 2026 de 12h00 à 16h30 pour recevoir vos dons de sang. gratuit citoyenneté