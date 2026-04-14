Impôts : campagne déclarative 2026, Maison France Services, Miniac-Morvan

Impôts : campagne déclarative 2026 Lundi 27 avril, 09h00, 14h00 Maison France Services Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Dans la perspective de la campagne déclarative 2026 qui s’ouvre jeudi 9 avril 2026, les agents des Finances publiques en Ille-et-Vilaine tiendront des permanences sans rendez-vous.

A Miniac-Morvan, ils recevront le public, sans rendez-vous, à la Maison France Services lundi 27 avril 2026, matin et après-midi.

Maison France Services rue de la Poste (parking du cimetière), 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 14 99 09 21 https://www.miniac-morvan.fr/maison-france-services/

Permanence des agents des Finances publiques