Cinéma : Festival national du film d’animation L’Acousti’k Miniac-Morvan

Cinéma : Festival national du film d'animation L'Acousti'k Miniac-Morvan

Cinéma : Festival national du film d’animation L’Acousti’k Miniac-Morvan samedi 18 avril 2026.

Cinéma : Festival national du film d'animation L'Acousti'k Miniac-Morvan Samedi 18 avril, 14h00, 15h00

Compagnie Artefakt

La Compagnie Artefakt vous invite à re-découvrir le plaisir d’aller au cinéma …

### Programme du samedi 18 avril 2026

* 14h00 – atelier bruitage / doublage (dès 4 ans)
* 15h00 – projections de court-métrage enfant, « Courage Osons »

### Tarif

* après-midi = 4 €

### Informations

**Compagnie Artefakt**
06 09 35 01 11
[information@cie-artefakt.com](mailto:information@cie-artefakt.com)
[https://www.cie-artefakt.com/](https://www.cie-artefakt.com/)
[https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt](https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T16:30:00.000+02:00

https://www.miniac-morvan.fr/  https://www.cie-artefakt.com/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine
communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

